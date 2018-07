Facebook

Mehr als 70 Retter suchen nach dem Vermissten © KLZ/Traussnig

Nun herrscht traurige Gewissheit: Jener 63-Jährige, der am Samstag bei einer Schwimmveranstaltung im Wörthersee plötzlich untergegangen war, konnte nur noch tot geborgen werden. Wie der Landespressedienst mitteilte, war der Kärntner bei der Veranstaltung "Schwimmen statt Baden" plötzlich untergegangen. Passiert ist das laut Bruno Rassinger, Landesleiter der Österreichischen Wasserrettung, in der Mitte des Sees zwischen Sekirn und Krumpendorf. „Das ist ein fürchterlicher Schlag für die Familie des Verunfallten und für uns alle. Es gibt nichts Schlimmeres: Ein Tag beginnt völlig unbeschwert und endet dann in so einer Katastrophe. Das Land Kärnten denkt in diesen schweren Stunden an die Familie des Verstorbenen. Unser ganzes Mitgefühl gilt ihr“, so Landeshauptmann Peter Kaiser.

