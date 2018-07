Kleine Zeitung +

Neuntes Opfer Wieder Drogentoter in Kärnten: 18-Jähriger starb an Überdosis

Traurige Serie von Drogentoten in Kärnten reißt nicht ab. 18-Jähriger wurde am Freitagfrüh von seiner Mutter tot im Bett liegend gefunden. Es ist bereits das neunte Drogenopfer in diesem Jahr.