Der Hochdruckeinfluss verstärkt sich. Temperaturen bis 27 Grad sind am Samstag möglich.

So wird das Wetter heute

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Wetter wird wieder freundlicher © Jürgen Fuchs

Am Samstag ist es zunehmend sonnig und angenehm warm. Das Thermometer klettert auf 23 bis 27 Grad. Der Hochdruckeinfluss verstärkt sich am Samstag vom Westen her deutlich. Zunächst sind noch einige dickere Restwolken der abgezogenen Schlechtwetterfront vorhanden.