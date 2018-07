Facebook

In der Buchhandlung Heyn beginnt wieder die Sommer-Lesestunde © Fotolia

Die Buchhandlung Heyn lädt auch heuer wieder während der Ferien zur Sommer-Lesestunde. Diese findet vom 9. Juli bis 30. August, jeweils von Montag bis Donnerstag von 10 bis 11 Uhr statt. Heuer lesen Sigrid Parthei und der Regisseur und Schauspieler Maximilian Achatz für Kinder von vier bis sieben Jahren und nehmen ihre Zuhörer im gemütlichen Leseraum mit in das wunderbare Land der Fantasie. Der Eintritt ist frei.

An folgenden Termin ist Maximilian Achatz mit dabei: 10./19./24./25./31. Juli, 21. August. und 27. bis 30. August - den Rest übernimmt Sigrid Parthei.

Klagenfurt. Buchhandlung Heyn. Infos: Tel. (0463) 542 49.

Am Mittwoch findet ein weiteres Konzert der Reihe "Konzerte im Landhaushof" statt. Die Konzertserie hat mittlerweile über 30 Jahre Tradition und lockt jährlich insgesamt an die 2500 Besucher an. Organisator der Konzertserie ist der Blasmusikverband Bezirk Klagenfurt. Musikvereine aus dem Bezirk Klagenfurt und befreundete Orchester geben dabei ihr musikalisches Können bei gemütlicher Sommerstimmung unter freiem Himmel zum Besten. Diesen Mittwoch gibt der Musikverein Möchling-Klopeiner See Kostproben seines Könnens. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung.

Konzert Klagenfurt. Landhaushof. Mittwoch, 11. Juli, 20 Uhr. Infos zu allen Konzerten unter: www.landhaushofkonzerte.at

Im Rahmen von "Promenaden-Konzerte in Pörtschach" gastiert die Militärmusik Kärnten am Freitag beim Pavillon an der Promenade in Pörtschach. Militärkapellmeister Oberstleutnant Dietmar Pranter hat ein bunt gemischtes musikalisches Programm zusammengestellt. Traditionelle Märsche, Ouverturen, Symphonische Werke, eine Showeinlage aber auch moderne Musik werden zu hören sein.

Konzert Dietmar Pranter mit Musikern der Militärmusik Kärnten Foto © KK/Veranstalter Pörtschach. Pavillon an der Promenade. Freitag, 13. Juli, 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Unter dem Motto "Klänge der Nacht" findet am Freitag auf der Brückenbühne im Seebad Sekirn ein Klavierkonzert mit Catalina Butcaru statt. Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Frédéric Chopin, Franz Schubert, Franz Liszt und Sergei Prokofjew. Bei Schlechtwetter wird das Konzert auf Samstag, den 14. Juli, verschoben.

Klassik Maria Wörth. Seebad Sekirn. Freitag, 13. Juli 20.30 Uhr. Karten/Infos: Tel. 0664-108 81 00.

Der Jugendchor Österreich ist der nationale Auswahlchor und vereinigt die 40 besten Chorsänger zwischen 17 und 26 Jahren aus allen Bundesländern und Südtirol. Heuer präsentiert der Chor das Programm "…denn es will Abend werden". Die künstlerische Leitung liegt bei Helmut Zeilner. Aufgeführt werden Werke von F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Rheinberger, H. Wolf, M. Radulescu sowie Uraufführungen von Peter Planyavsky und Helmut Zeilner. Das Programm wird mit Texten, die zwischen den Stücken gelesen werden, abgerundet.

Klassik Maria Saal. Seminarkirche Tanzenberg. Sonntag, 15. Juli, 11.30 Uhr.

