Ab 2020 steht das Gebäude der Benediktinerschule in der Klagenfurter Innenstadt leer. Die Stadt verkauft das Gelände an die Familie Kanduth, die ein Budget Hotel plant. Kritik von Grünen und Team Kärnten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So soll das neue Hotel aussehen © KK

Wenn im Sommer 2020 die letzten Schüler die Benediktinerschule in Klagenfurt verlassen werden, will die Stadt das denkmalgeschützte Gebäude und die dahinter liegende Fläche verkaufen. Das haben Liegenschaftsreferent Markus Geiger (ÖVP) und Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) am Freitag bestätigt. "Wir haben lange diskutiert welchen strategischen Nutzen das Gebäude für die Stadt haben kann", sagt Mathiaschitz. "Für eine Sanierung hätte die Stadt aber an die 20 Millionen Euro investieren müssen." Deshalb habe man sich entschieden, die Liegenschaft zu verkaufen, erklärt Geiger. Er freut sich über weitere Hotelbetten im Umkreis des Messegeländes, wie er sagt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.