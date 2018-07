Lenkerin übersah beim Abbiegen Motorradfahrer

Facebook

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ereignete sich Donnerstagfrüh um 8 Uhr auf der August-Jaksch-Straße in Klagenfurt. Eine 28-jährige Klagenfurterin war laut Polizei mit einem Kastenwagen stadtauswärts unterwegs. Vor der Kreuzung zur Waidmannsdorfer Straße fuhr die Lenkerin bei Grünlicht in die Kreuzung ein und stoppte, um den Gegenverkehr abzuwarten. Als die entgegenkommenden Fahrzeuge anhielten, bog die Frau ab. Dabei übersah sie einen Motorradfahrer aus Wien, der an den haltenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Laut Zeugenaussagen hatte der 35-Jährige beschleunigt und wollte geradeaus weiterfahren. Dabei kam es zur Kollision. Der Mann wurde mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus eingeliefert.