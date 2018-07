Facebook

© Jürgen Fuchs

Eine Störungszone zieht über unsere schöne Gegend hinweg. Wolken dominieren häufig das Himmelsbild und die Sonne tut sich daher schwer. Dazu gehen gewittrig verstärkte Regenschauer nieder. Gänzlich trocken bleibt es wohl nur in Ausnahmefällen. Eigentlich ziehen von der Früh weg immer wieder dichte Wolken durch, welche hin und wieder auch für etwas Regen sorgen können. Der Wind dreht auf nördliche Richtungen und dieser Wind fühlt sich bereits weniger warm an. Beispielsweise in Finkenstein hat es nur mehr maximal rund 22 Grad. "Mit dem Eintreffen der weniger warmen Luft wird das Wetter in der Folge besser und am Samstag dürfte eine gewitterfreie Schönwetterperiode beginnen", macht der Meteorologe Werner Troger Lust auf das kommende Wochenende und den Start in die neue Woche.