Bei diesen Baustellen muss man mit Staus rechnen

In Straßen in und um Klagenfurt werden derzeit Grabungsarbeiten durchgeführt. Ab kommender Woche bringt die Sanierung der Glanbrücke in der Grete-Bittner-Straße eine Einbahnregelung mit sich.

Der Bereich Adlergasse bis zur Bahnhofstraße ist derzeit für den Verkehr gesperrt © (c) Dieter Kulmer

Für Aufatmen hat bei Autofahrern die Ankündigung der Asfinag gesorgt, dass die Tunnelbaustellen entlang der Südautobahn (A2) auf Kärntner Seite über den Sommer pausieren werden. Der Ausbau der Nordumfahrung Klagenfurt wurde bereits in der Vorwoche abgeschlossen.

Ganz so ungetrübt ist die Freude wohl nicht. Denn in der Stadt Klagenfurt gibt es derzeit mehrere Baustellen, die für Verkehrseinschränkungen sorgen. Zu den unten aufgezählten Baustellen gesellt sich ab kommenden Montag die Sanierung der Glanbrücke in der Grete-Bittner-Straße, die bis voraussichtlich Anfang Oktober dauern soll. Da die Glanbrücke nur saniert und nicht erneuert wird, wird sie nicht komplett gesperrt. Für diese Zeit wird eine Einbahnregelung eingerichtet, die von Feschnig in Richtung Feldkirchner Straße führen wird.