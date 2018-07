Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Künstler Roland Groinigg (links) und Assistent Martin Hipp © Dieter Kulmer

Mit einem Begegnungsfest feierte am Mittwoch die Diakonie de La Tour das 15-jährige Bestehen des Stadtcafés und der Galerie in der Lidmanskygasse in Klagenfurt. Acht Künstlerinnen und Künstler mit besonderen Begabungen des Ateliers de La Tour in Treffen gaben Einblicke in ihre Arbeit. So Roland Groinigg, der einer der bekanntesten Künstler der Diakonie ist, wie Assistent Martin Hipp verriet. Die Arbeiten der Künstler sind an die aktuelle Ausstellung "DING-welten" von Joachim Lehner angelehnt. "Lehner stellt in seinen Gemälden nur Dinge und keine Menschen dar", sagt Christine Stotter, Leiterin der Galerie und des Ateliers. Die Galerie ist im Lauf der Jahre ein beliebter Treffpunkt für Kunstinteressierte geworden und hat sich als Ausstellungsplattform für Menschen mit und ohne Behinderung etabliert.