Süßer Wettstreit Für diese Klagenfurter Eissalons können Sie jetzt wählen

Das Magazin Falstaff sucht per Voting den beliebtesten Eissalon. Drei Klagenfurter Betriebe, ein Eissalon im Rosental und einer in Villach stehen auch zur Wahl.

Nico Goriup vom Eissalon Tutti Frutti in Klagenfurt © Markus Traussnig

Köstlich kühle Kreationen und Kombinationen - das und ein gemütliches Ambiente machen eine gute Gelateria aus. Das Magazin Falstaff sucht derzeit den beliebtesten Eissalon Kärntens. Auch drei Eissalons aus der Landeshauptstadt sind im Rennen.

Einer davon ist der Eissalon Tutti Frutti in der Burggasse. Dort findet man fruchtige Freuden wie Lychee oder Mango, aber auch italienische Klassiker wie Bacio und Amarena. Besitzer Nico Goriup überrascht seine Kunden immer wieder mit neuen ungewöhnlichen Sorten. „Besonders beliebt sind fruchtige Klassiker wie Erdbeere oder Mango, leichte Sorten wie Joghurt oder Kultsorten wie Vanille und Schokolade. Aber auch Sorten wie Ovomaltine, Oreo oder Ferrero sorgen für Begeisterung“, erzählt der Italiener. Alle Eissorten werden mit Zutaten direkt aus Italien zubereitet. „Unsere Pistazien kommen direkt aus Bronte in Sizilien und sind vom Geschmack viel intensiver als herkömmliche“.

Eis für Veganer und Hunde

Ebenfalls im Rennen ist der Eisgreissler in der Wiener Gasse. Kürbiskernöl, Ziegenkäse, Reindling, oder Hanf locken zahlreiche Kunden in den Salon. „Traditionelle Sorten wie Himbeere und Butterkeks gehen eigentlich immer gut. Unser absoluter Verkaufsschlager zurzeit ist Kürbiskernöl. Saisonale und ausgefallene Ideen wie Apfel-Rote Rübe oder Bärlauch in circa zwei Wochen sind auch sehr beliebt“, erzählt die Filialleiterin Katrin Krammer. Kombiniert wird beim Eisgreissler so gut wie alles: süß, salzig, pikant, fruchtig und vor allem extravagant. Und zur Zeit gibt es beim Eisgreissler auch sechs vegane Auswahlmöglichkeiten.

Katrin Krammer serviert im Eisgreissler auch Eis mit Apfel und Rote-Rübe-Geschmack Foto © Markus Traussnig Der dritte Teilnehmer aus Klagenfurt hat erst seit einigen Wochen geöffnet: Die Gelateria Zia Emma, den die beiden Italiener Alessandra Verdina und Andrea Fasan betreiben. Bei „Zia Emma“ gibt es 18 Eissorten, die alle ohne Konservierungsstoffe hergestellt und in einer traditionellen Profi-Eiskühltruhe bei rund minus 12 bis minus 14 Grad gekühlt werden. Sie bieten ein Eis mit Vanillegeschmack speziell für Hunde an. Das Eis ist kalorienarm, laktose, saccharose- und glutenfrei. Die Hunde sind begeistert und den Menschen schmeckt es auch“, sagt Fasan.

Alessandra Verdina und Andrea Fasan betreiben die Gelateria Zia Emma Foto © Stephan Schild Auch im Rennen sind der Eissalon Stohr in St. Stefan im Rosental und das Café Konditorei Bernold in Villach. Wer mitvoten möchte, unter www.falstaff.at/nd/falstaff-sucht-den-beliebtesten-eissalon-2018/ kann man seine Stimme abgeben.