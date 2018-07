Facebook

Zu einem schwerer Motorradunfall kam es am Dienstag um 16 Uhr: Ein 56-jähriger Mann aus Bad Eisenkappel war mit seinem Motorrad auf der Loiblpass Straße (B 91) von Kirschentheuer in Richtung Klagenfurt unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve kurz vor der Abzweigung zur Hollenburg, Gemeinde Köttmannsdorf, kam er plötzlich ins Schleudern. Der Mann stürzte und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht.