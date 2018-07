Unbekannter bot im Internet Wohnung in Wien zur Miete an und forderte Anzahlung. Klagenfurter überwies Geld. Doch Wohnung war gar nicht zu haben.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Klagenfurter fiel auf Internetbetrüger herein © Fotolia

Ein bisher unbekannter Täter bot in der Zeit vom 24. bis 26. Juni im Internet über eine nicht existierende, vermutlich kopierte Internetseite eine Mietwohnung in Wien an. Er forderte eine Anzahlung in der Höhe von 2490 Euro.