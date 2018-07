Landesgericht Klagenfurt"Adolf Hitler ist mein Vater": 44-Jährige verurteilt

Facebook

Eine Klagenfurterin musste im Schwurgerichtssaal Platz nehmen © KLZ/Weichselbraun

Vor Gericht verweigerte die Angeklagte die Aussage. In den Sozialen Netzwerken war die 44-Jährige durchaus kommunikativer. Sie verbreitete in fünf Fällen Bilder von Adolf Hitler, den sie immer wieder als ihren Vater bezeichnete. Zudem rief sie dazu auf, "Asylanten und Polizisten sofort an die Wand zu stellen" und die Gaskammern wieder einzuführen. Insgesamt hatte die Angeklagte drei Facebook-Accounts. Auch über WhatsApp soll sie Hitler-Bilder mit Kommentaren wie "Saturday Night Führer" verbreitet haben.

