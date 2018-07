Eine Familie in Köttmannsdorf konnte nach einem Monat ihre vermisste Katze wieder in den Arm nehmen.

Mit einem Happy End hat wohl keiner mehr gerechnet: Am 3. Juni verschwand die zweijährige Katze Bela in Köttmannsdorf spurlos. "Sie ist eigentlich nie weg gewesen und dann war sie einfach nicht mehr da", sagt Besitzerin Almira Repnig. Verzweifelt machte sich die Familie auf die Suche. Sogar über Facebook und in diversen Internet-Foren wurde gesucht. Über 200 Mal wurde der Aufruf von Usern geteilt. Fast hatte man schon die Hoffnung aufgegeben. Nach exakt vier Wochen war die schöne Langhaar-Katze plötzlich wieder da. "Sie stand auf der Terrasse und miaute", sagt Repnig. "Sie war hungrig und zerzaust, aber in einem, laut Tierarzt, halbwegs guten Zustand." Jetzt wird sie von der Familie wieder liebevoll aufgepäppelt. Auf einen Freigang muss Bela vorerst verzichten. Wo sie vier Wochen lang gewesen ist, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Die Familie glaubt, dass sie in einem fremden Auto mitgefahren ist.