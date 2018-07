Aufgrund von Grabungsarbeiten am Klagenfurter Südring kommt es ab Montag zu starken Verkehrsbehinderungen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© disq - Fotolia

Stau-Alarm in der Landeshauptstadt: Am Südring - im Kreuzungsbereich Gerberweg - wurde am Montag (2. Juli) mit Grabungsarbeiten begonnen. Laut der Stadtwerke Klagenfurt AG wird die Wasserhauptleitung inklusive Armaturen ausgetauscht. Es ist mit starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Bauarbeiten dauern rund 2,5 Wochen.