Statt Fußball soll es Wald im Stadion geben © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Der Schweizer Künstler Klaus Littmann arbeitet bereits intensiv am „größten Projekt im öffentlichen Raum, das es je in Österreich gegeben hat“. Er will, wie berichtet, 200 Bäume im Wörthersee-Stadion pflanzen. Ab 8. September 2019 soll man sie bewundern können.Inspiriert wurde Littmann, der schon mehrere Kunstprojekte im öffentlichen Raum realisiert hat, von Max Peintners Zeichnung „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“. Während in Peintners Bild alle Bäume gleich sind, soll im Klagenfurter Stadion allerdings ein Kärntner Mischwald wachsen.

