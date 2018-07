Facebook

Über die Seitentür drangen die unbekannten Täter ein (Symbolbild) © Fotolia

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in ein Hotel in der Gemeinde Schiefling am Wörthersee, das mitten in der Sommersaison auch entsprechend belegt ist, eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter drangen durch die Seitentür in das Gebäude ein und gelangten so in die Hotelhalle bzw. in die Rezeption.