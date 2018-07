Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das wurde von der Polizei beschlagnahmt © Polizei

Am Mittwoch gegen 9.30 Uhr wurde von Beamten des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Wien-AST, mit Unterstützung der Cobra eine Hausdurchsuchung in einer Wohnung in Klagenfurt durchgeführt. Der Verdacht: In der Wohnung sollte sich ein Drogenkurier aufhalten, welcher Suchtgift aus dem Ausland nach Klagenfurt schmuggelte.