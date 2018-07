Facebook

Der Verkehr von der S37 wird über die Zollfeld Straße umgeleitet © KLZ/Markus Traussnig

Die Klagenfurter Schnellstraße (S 37) bekommt eine neue Asphaltdecke. Während man die Arbeiten an den Tunnelsanierungen auf der Südautobahn vor Beginn des Sommers einstellt, um den Urlauberreiseverkehr nicht zu behindern, wird jetzt diese Zeit für Arbeiten an der Strecke Klagenfurt-St. Veit genutzt. Laut Asfinag sei das Verkehrsaufkommen auf der Pendlerstrecke nämlich erfahrungsgemäß im Sommer geringer. Innerhalb von weniger als zwei Monaten wird auf insgesamt 150.000 Quadratmetern neuer Asphalt aufgebracht. Die Sanierung, in die die Asfinag insgesamt rund drei Millionen Euro investiert, sei eine Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.