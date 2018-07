Zwischen 7 und 9 Uhr fahren am Montag keine Züge - die ÖBB halten Betriebsversammlungen ab. Im Laufe der Woche finden insgesamt 115 Versammlungen in Kärntner Betrieben statt.

Die Betriebsräte der Kärntner Betriebe sind für ihre Versammlungen gerüstet © Fritz

Am Samstag demonstrierten fast 100.000 Arbeitnehmer - und auch so mancher Arbeitgeber - gegen das geplante Arbeitszeitgesetz in Wien. Am Montag stehen die Züge still. Die ÖBB halten wie viele andere Betriebe in den kommenden Tagen auch - in Villach, Klagenfurt, St. Veit und Wolfsberg Betriebsversammlungen ab, um die Belegschaft zu informieren. Informationen gibt es auf der Homepage, in der Scotty-App und auf den Social Media Kanälen der ÖBB.

Die Bevölkerung ist vorbereitet. Seit Freitag werden Flugzettel verteilt, um die Fahrgäste aufmerksam zu machen, dass es zu Verspätungen kommen kann. Schulausflüge und Einkaufsfahrten wurden abgesagt oder verschoben.

"Kinder kommen in die Schule"

Der Kärnter ÖGB-Chef Hermann Lipitsch beruhigt: "Der Frühverkehr ist abgedeckt. Die Kinder kommen in die Schule und die Leute an ihren Arbeitsplatz. Um 6.30 Uhr wird in internen Bereichen mit den Betriebsversammlungen begonnen, ab 7.30 Uhr kommt der Fahrbetrieb zum Erliegen. "Da kommt dann auch keine Lok mehr aus der Remise heraus."

Auch seitens der ÖBB heißt es: "Mit Verzögerungen ist zu rechnen, man muss auch davon ausgehen, dass Züge ganz ausfallen können", sagt Christoph Posch, Pressesprecher der ÖBB in Kärnten, Osttirol und der Steiermark. Welche Strecken speziell betroffen sein werden, sei nicht abzusehen, auch nicht, wie lange es zu Verzögerungen kommen werde. Auch Postbusse könnten betroffen sein.

Großdemo in Wien am Samstag

Am Samstag wurde in Wien demonstriert - viele Teilnehmer reisten auch aus Kärnten an. „Die von der Regierung vorgestellte Arbeitszeitflexibilisierung ist ein Kniefall vor Industrie und Wirtschaftsbossen. Niemand hat an die Menschen gedacht“, kritisierte AK-Präsident Günter Goach bei der Betriebsrätekonferenz in der AK in Klagenfurt die Regierung scharf.

Die Arbeitnehmer fühlen sich unmittelbar bedroht und betroffen von den geplanten Maßnahmen der Bundesregierung: "Wir betrachten die Arbeitszeitverlängerung als einen Angriff auf das Geld der Menschen, auf die Freizeit der Menschen und vor allem auch auf die Gesundheit der Menschen", formuliert der steirische ÖGB-Chef Horst Schachner, auch Zentralbetriebsratsvorsitzender der Grazer Verkehrsbetriebe.

Insbesondere in Bezug auf den letzten Punkt rechne man auch mit dem Verständnis der Fahrgäste. "Denn überlange Dienste sind eine Gefahr für die Gesundheit der ArbeitnehmerInnen und bringen auch ein erhöhtes Unfallrisiko mit sich. Es liegt auch im öffentlichen Interesse, dass ein Versorgungsunternehmen sich mit diesen Risiken eines Zwölfstundentages verantwortungsvoll auseinandersetzt. Wir wollen alle ein funktionierendes Wasserwerk und eine unfallfreie Bim – um nur zwei Beispiele zu nennen", so Schachner.

Fotos von der Demonstration:

Großdemo in Wien: Gegen den 12-Stunden-Tag Die Stärkung In Grüppchen sammelten sich die Demonstrierenden aus ganz Österreich. Viele gingen vorher noch essen. "Das Essen zahlen wir uns selber", wird der Fotografin zugerufen. Medien hatten - fälschlicherweise - berichtet, dass die Gewerkschaft den Demonstrierenden etwas zahlt. Gigler Mehr als 99 Luftballons Gigler Auch die "Omas gegen Rechts" sind dabei. Gigler Gigler und zahllose Plakate Gigler Auch die Polizei geht in Stellung Gigler Gigler Gigler Die steirische Gewerkschaftsjugend Susanne Hofer (Bildmitte) von der steirischen Gewerkschaftsjugend wurde gerade zur Bundessprecherin gewählt - sie wird heute auch reden. Gigler Gigler Eine der ersten vor Ort: Ex-GKK-Präsidentin Verena Nussbaum Gigler Die Bühne - noch ist sie verwaist Gigler Gigler Gigler Die erste Demo schon hinter sich In Liezen wurde heute schon demonstriert - man brachte sich den Anreisenden zur Übergabe des EU-Ratsvorsitzes in Schladming in Erinnerung Gross Ein Spalier aus Plakaten Gross Gigler KK KK KK 1/34