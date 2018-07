Am späten Samstagabend kam es in Maria Saal zu einer Kollision zwischen einem Mopedfahrer, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, und einem Auto.

© Kanizaj

Ein 56-jähriger Mann aus Klagenfurt lenkte am späten Samstagabend, um 23.15 Uhr, sein Auto auf einer Gemeindestraße in Maria Saal. Zur selben Zeit fuhr ein 16-jähriger Schüler aus Maria Saal mit seinem Moped in entgegengesetzter Richtung.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam dieser ins Rutschen und kollidierte mit dem Pkw. Der Schüler erlitt bei diesem Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt (ELKI) eingeliefert. Durch diese Kollision wurde auch eine angrenzende Hausmauer beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.