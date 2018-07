Facebook

© Fotolia/Tomasz Zajda

Einige Gemeinden gehen punkto Datenschutz jetzt noch einen Schritt weiter: In Maria Rain wird vorerst darauf verzichtet, in der Gemeindezeitung Todesfälle und Geburten zu veröffentlichen. „Das wird bis zur Abklärung durch Juristen so bleiben“, sagt Bürgermeister Franz Ragger (SPÖ). Für eine Veröffentlichung werde das schriftliche Einverständnis benötigt.