Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/Norberto Duarte

Mit der Empfehlung an alle Kärntner Bürgermeister, Social-Media-Profile und sonstige Online-Dienste der Gemeinden einzustellen, ließ der Gemeindebund aufhorchen. Denn laut Urteil des Europäischen Gerichtshofes haften „Betreiber von Facebook-Seiten für (potenzielle) Datenverstöße mit“. Die Kleine Zeitung hat nachgefragt, wie die Gemeinden im Bezirk Klagenfurt reagieren.

„Wir haben keinen Messenger-Service, wir haben keine Interaktionen. Die Stadt Klagenfurt sammelt auf Facebook keine Daten“, sagt Wolfgang Burgstaller, Pressesprecher des Magistrats. „Die Seite bleibt aktiv.“ Der Datenschutzbeauftragte prüfe den Fall aber noch.

„Wir haben via Facebook viele Leute erreicht, aber wir kommen trotzdem der Empfehlung nach“, sagt Sonya Feinig (SPÖ), Bürgermeisterin von Feistritz. Die Gemeinde hat ihre Facebook-Seite sofort deaktiviert. Auch Maria Rain betreibt vorerst keine Facebook-Seite mehr.

Wir sind der Empfehlung des Gemeindebundes nachgekommen und haben die Seite deaktiviert. Sonya Feinig, Bürgermeisterin von Feistritz im Rosental

„Man sollte noch vorsichtiger mit personenbezogenen Daten umgehen“, sagt Bürgermeister Franz Ragger (SPÖ). „Für uns ist es undenkbar, unsere Pyramidenkogel-Seite zu löschen“, sagt dagegen(SPÖ), Bürgermeister in Keutschach. „Sie ist eine wichtige Werbeplattform.“ Das sagt auch(ÖVP), Bürgermeister in Maria Wörth. Vor allem für das GTI-Treffen sei via Facebook „relativ billige Werbung möglich, die eine breite Masse erreicht“.

Herbert Gaggl (ÖVP), Bürgermeister in Moosburg, sieht das auch so. „Man wird bald keine E-Mails mehr schreiben dürfen“, so Gaggl. In St. Margareten im Rosental, Krumpendorf, Zell/Sele, Ebenthal sieht man derzeit keinen Handlungsbedarf. Stefan Deutschmann, Bürgermeister in Grafenstein: „Wir besprechen das in der nächsten Vorstandssitzung.“

„Man darf nicht vor allem Angst haben, wir machen weiter“, sagt Poggersdorfs Bürgermeister Arnold Marbek (SPÖ). Die Gemeinde bleibt bei Facebook. Ludmannsdorf auch: „Es wird heißer gekocht, als gegessen“, sagt Bürgermeister Manfred Maierhofer (GL).

Wir denken nicht daran, unsere Facebook-Seiten zu löschen. Sie sind eine wichtige Werbeplattform. Karl Dovjak, Bürgermeister von Keutschach

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

„Wir haben keine personenbezogenen Daten auf Facebook“, sagt(SPÖ), Bürgermeister von St. Margareten im Rosental. Man will die Entwicklungen weiter beobachten. Auch Zell/Sele wolle bei Facebook bleiben, sagt Gemeindechef(SPÖ): „Wir warten ab.“ Magdalensberg, Maria Saal, Köttmannsdorf, Pörtschach, Schiefling und Techelsberg sind nicht auf Facebook vertreten.