Alt Wien Gaumenfreuden und Gratis Baden am Keutschacher See

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Schild

Ein Eiskaffee (6,30 Euro) und dann ein Sprung ins erfrischende Nass. In diesem Sommer gönnt man sich diese Wohltat gerne beim Alt Wien am Keutschacher See. Der Traditionsbetrieb hat unter neuer Führung wieder eröffnet. Philipp Eberhart (32) hat das Lokal mit der Liegewiese und der Terrasse direkt am Steg für die kommenden Jahre gepachtet.

„Ich wollte unbedingt eine Aktivität am See starten. Sicher ist es eine Herausforderung, aber ich sehe hier ganz großes Potenzial“, sagt der gebürtige Wolfsberger, der in Klagenfurt lebt. Ab neun Uhr darf man sich auf der Liegewiese ausbreiten. Für die Benutzung der Liegen bezahlt man. Dafür entfällt der Eintritt. „Die Gastronomie soll im Vordergrund stehen“, sagt der gelernte Koch.

Gerichte aus der großen Karte kommen zwischen 11.30 und 14.30 Uhr sowie von 17.30 bis 21 Uhr frisch auf den Teller. Bei den Vorspeisen findet man eine hausgebeizte Lachsforelle mit Dillrahmgurken, Honig-Senf-Dip und Rösti um 9,70 Euro, oder eine Suppe mit Thymian-Fleisch-Pralinen um 4,70 Euro. Die Fischgerichte fischt man sich am besten von der Tageskarte.

Immer zu haben ist ein Kalbswiener Schnitzel mit Kartoffel um 24,50, oder das Wiener vom Schwein mit Beilage um 13,90 Euro. Für 17,90 Euro isst man exotischer: eine mit Salbei und Mozzarella gefüllte Maishendlbrust mit Safran Risotto und geschmolzener Tomate. Die bunten Salatteller kosten ab 3,90 Euro. Zwischendurch beißt man in Panini, Toasts und große Pizzen (10,40 Euro). Für den Sommer sind einige Veranstaltungen geplant, mehr dazu auf der Webseite des Seerestaurants.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.