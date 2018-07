Facebook

Philipp Eberhart serviert auch mächtige Eisbecher © Stephan Schild

Ein Eiskaffee (6,30 Euro) und dann ein Sprung ins erfrischende Nass. In diesem Sommer gönnt man sich diese Wohltat gerne beim Alt Wien am Keutschacher See. Der Traditionsbetrieb hat unter neuer Führung wieder eröffnet. Philipp Eberhart (32) hat das Lokal mit der Liegewiese und der Terrasse direkt am Steg für die kommenden Jahre gepachtet.

