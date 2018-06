Bei Albin Luser bleibt der Ofen kalt. Der Bäcker schließt nach 65 Jahren den Familienbetrieb in der Pischeldorfer Straße.

Das gibt’s ja nicht“, sagt eine Klagenfurterin, die vor der Bäckerei Luser in der Wurzelgasse (Ecke Pischeldorfer Straße) von ihrem Fahrrad gestiegen ist. Die Frau, die in der Nähe wohnt, liest das Schild, das auf den geschlossenen Rollläden klebt: „... wir danken für Ihre Treue ... gehe in Pension“.

