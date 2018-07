Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heute kann man einen Sprung ins kühle Nass wagen © Helmuth Weichselbraun

Weiterhin bestimmt auch am Sonntag schwacher Hochdruckeinfluss zumeist unser Wetter. Deshalb darf man sich tagsüber auch über mehr Sonnenschein freuen und selbst am Nachmittag bilden sich kaum größere Quellwolken aus. In der Früh könnte es jedoch teils dichtere, hochnebelartige Wolken am Himmel geben und diese dürften dann die Sonne auch länger verdecken.