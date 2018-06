Facebook

Die Politik sieht im Ausbau eine positive Entwicklung, aber Anrainer besorgt © (c) GERT EGGENBERGER

Eine Kundmachung der Stadt Klagenfurt sorgt bei Bewohnern in Marolla (Flughafennähe) für Beunruhigung. Für die Erweiterung des Logistikzentrums DB Schenker am Flughafen ist eine Umwidmung von knapp 37.000 Quadratmetern in "Bauland – Sondergebiet – Seveso-Betrieb" vorgesehen. "Wir sind nicht informiert, was geplant ist. Deshalb bringen wir am Freitag Einwände ein", sagt der Rechtsanwalt Klaus Mikosch, der auch für sieben Nachbarn spricht. Das ist auch der letzte mögliche Termin. Denn heute endet die Frist.

