Sirenenalarm in Klagenfurt: Gegen 9 Uhr rückten die Feuerwehren zu einem Einsatz in der Obirstraße aus.

Verbrannte Speisen: Feuerwehren rückten aus © KLZ/Weichselbraun

Gegen 9 Uhr war der Sirenenalarm in Klagenfurt zu hören: Laut ersten Meldungen wurden die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Martin zu einem Wohungsbrand in der Obirstraße in Waidmannsdorf alarmiert.