Schnaps aus Tankstelle gestohlen: 23-Jähriger verhaftet © KLZ/Weichselbraun

Donnerstagabend um 19.26 Uhr stahl ein 23-jähriger Klagenfurter aus dem Schnapsregal einer Tankstelle in Klagenfurt mehrere Schnapsflaschen und verließ den Shop, ohne zu bezahlen. Der Geschädigte (36) hielt den Mann noch am Tankstellengelände an, worauf es zu einer Rangelei zwischen den beiden kam.