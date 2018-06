Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs Jürgen

Am Freitag verstärkt sich der Hochdruckeinfluss vorerst nur ein wenig. Daher zeigt sich tagsüber auch zeitweise die Sonne, speziell über den breiteren Tallandschaften und über den Becken. Weiterhin bilden sich jedoch auch immer wieder kompaktere Wolken oder dickere Quellwolken aus und speziell in den Nachmittagsstunden sowie über den Bergen sind auch vereinzelte Regenschauer nicht auszuschließen. "Mit den Temperaturen geht es nun langsam wieder bergauf und die Werte am Nachmittag erinnern auch schon wieder etwas eher an die herrschende Jahreszeit", bemerkt der Meteorologe Reinhard Prugger etwas zynisch. Die höchsten Temperaturen erreichen nämlich in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Treffen bei Villach Werte um 22 Grad.