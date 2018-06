Nur einmal nach vielen Jahrzehnten: Ein alter Muriel-Schirmbambus fruchtet im Botanischen Garten in Klagenfurt zum ersten und wohl letzten Mal in seinem Leben.

Alter Muriel-Schirmbambus © LMK-KBZ Roland K. Eberwein/KK

Ein „Jahrhundert-Ereignis“ im sprichwörtlichen Sinn findet derzeit im Japan-Quartier des Botanischen Gartens des Kärntner Botanikzentrums in Klagenfurt statt. Ein viele Jahrzehnte alter Muriel-Schirmbambus fruchtet zum ersten und wohl letzten Mal in seinem Leben. Die Blüten entwickelten sich im Frühling in so reichen Ständen, dass die Pflanze nach der Fruchtreife mit größter Wahrscheinlichkeit absterben wird. Diese Lebensform ist laut Experten des Landesmuseums typisch für viele Bambus-Arten und kann auch in der Natur beobachtet werden.