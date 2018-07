Facebook

© Die Neffen von Tante Eleonor

Die ÖWR Einsatzstelle Klagenfurt bietet auch heuer wieder einen Rettungsschwimmkurs (Helfer- und Retterschein) für gute Schwimmer an, welche sich zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen möchten. Der Kurs beginnt heute, Montag und dauert zwei Wochen (insgesamt 10 Tage). Die Teilnehmer müssen ab dem ersten Tag Anwesend sein. Am ersten Kurstag wird eine Schwimmüberprüfung der Kursteilnehmer durchgeführt. Die Teilnehmer müssen folgende Einstiegskriterien ohne Probleme erfüllen können: 200 Meter in zwei Lagen ohne Unterbrechung (100 Meter Brust und 100 Meter Rücken), 10 Meter Streckentauchen und einmaliges Tieftauchen (ca. 2 Meter). Der Kurs findet bei jeder Witterung statt.

Kurs Klagenfurt. Strandbad. 2. bis 13. Juli, Montag bis Freitag, 17 bis 20.30 Uhr. Nähere Infos und Anmeldung bei der ÖWR-Einsatzleitstelle im Strandbad. Tel. (0463) 244 46, www.oewr-klagenfurt.at

Die "Music around the World"-Veranstaltungsserie bietet 2018 schwerpunktmäßig einen Querschnitt durch Acts der lokalen und gesamtösterreichischen musikalischen Szene. Von Blues und Swing, A-Capella-Sound, musikalischem Kabarett und Wienerlied bis hin zu virtuosen Klavierklängen sorgt ein abwechslungsreiches Programm auf für musikalische Genüsse in der Naturarena vor der internationalen Kulisse der Kleinen Welt am Wörthersee. Am Mittwoch sorgen "Die Neffen von Tante Elonor" mit ihrem A-Capella-Gesang für Unterhaltung.

Konzert Klagenfurt. Minimundus. Mittwoch, 4. Juli, 20.30 Uhr. Tel. (0463) 211 94.

Von 4. Juli bis 22. August findet jeden Mittwoch ab 19 Uhr der Pörtschacher Promenadenzauber statt. Die Besucher erwarten Gaukler und Straßenkünstler an der Blumenpromenade sowie eine Feuershow (21.45 Uhr) vor dem Parkhotel Pörtschach. Außerdem gibt es ab 20.30 Uhr eine "Sala Dance Night" am Monte-Carlo-Platz. Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt. Foto © TVB Pörtschach

Moosburg befindet sich diese Woche wieder in Kaiserstimmung: Bereits zum 31. Mal wird am Samstag das traditionelle Kaiser-Arnulfs-Fest gefeiert. Der Festumzug durch Moosburg zum Schloss beginnt um 11.30 Uhr. Im Anschluss gibt es ein buntes Programm für Kinder und Familien mit Musik, Tanz, Leckereien aus der Region und einen Handwerksmarkt. Auf der Hauptbühne stehen u. a. die Blasmusik Moosburg an der Isar (13.30 Uhr), Klaus Lippitsch (15.20 Uhr), die Landjugend Moosburg (18.30), Magic Klaus und die Show- und Partyband Egon7 (ab 21 Uhr).

Fest Moosburg. Schlossgelände. Samstag, 7. Juli, ab 11.30 Uhr.

Im Rahmen der Reihe "Klassik im Burghof" spielt das Trio Klavis in Klagenfurt auf. Unter dem Motto "Virtuosen ohne Grenzen" führen die Musiker ihr Publikum durch eine große Bandbreite musikalischer Welten, sei es die Wiener Klassik, das Zeitalter der Dodekaphonie, Meisterwerke der Romantik, durch von Volksweisen inspirierte Originalwerke und Eigenkompositionen oder neue musikalische Juwelen lebender Komponisten.

Klassik Klagenfurt. Burghof. Samstag, 7. Juli, 11 Uhr. Tel. (0463) 579 20, www.klassikinklagenfurt.at

Am Samstag findet im Rosental das traditionelle Tamburizza-Festival statt. Bei dieser Veranstaltung treffen sich Tamburizza-Gruppen aus Kärnten und aus dem Ausland, um dem Publikum auf diesem vor allem auf dem Balkan beheimateten Instrument sowohl Traditionelles als auch neue moderne Arrangements darzubieten. Als internationale Gäste wurden heuer unter anderem die Gruppe "Prifarski muzikanti" aus der kleinen Ortschaft Fara ob Kolpi (Slowenien), die Volkstanzgruppe "Pendari Vienna" aus Wien und das "Das Tamburizza-Orchester KD Ivan Kaučič Ljutomer".

Festival Foto © KK/Veranstalter St. Johann im Rosental. k&k. Samstag, 7. Juli, 17 Uhr. www.kkcenter.at

