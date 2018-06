Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Justizanstalt Klagenfurt © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Zwei Klagenfurter traten 2015 im Stadtteil Welzenegg mit Füßen gegen 48 Autos und rissen mehrere Außenspiegel herunter. Am Mittwoch musste sich einer der Täter, ein 37-jähriger gelernter Fliesenleger, dafür am Landesgericht verantworten. „Warum haben Sie das gemacht?“, will Richter Dietmar Wassertheurer vom Angeklagten wissen. „Das frage ich mich selber.“ Da er stark alkoholisiert gewesen sei, könne er sich nicht mehr so genau erinnern. Seit Mai sitzt der Familienvater in U-Haft. „Wie ist es in der Haft“, fragt der Richter. „Langweilig“, sagt der Angeklagte. Der Richter will es genauer wissen: „Und sonst?“ „Ungut ist es eben, eingesperrt zu sein. Auch wegen der Kinder. Ich bin kein gutes Vorbild.“ Nach der Haft will er wieder auf die Füße kommen, sagt er. Arbeiten und sich eine eigene Wohnung nehmen.

Mehr zum Thema Klagenfurt 48 Autos beschädigt: Täter muss ins Gefängnis

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.