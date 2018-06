Facebook

Weitere Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen © APA/Gindl

Am Mittwochabend kam es in Klagenfurt zu einer Beziehungsgewalt. Die Frau ist 27 Jahre alt, der Mann 34. Bei der Frau wurden von den Beamten deutliche Würgemale festgestellt. Sie klagte über Kopfschmerzen und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.