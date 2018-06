Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Langstreckenschwimmen im Wörthersee wird immer beliebter © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Es hätte ein „familiäres Event“ mit rund 100 Teilnehmern werden sollen. „Jeder Schwimmer wird von einem Stand-Up-Paddler begleitet. Die Sicherheit der Athleten ist uns am Wichtigsten“, erklärte Georg Findenig zu Wochenbeginn. Der Obmann des Schwimm Aktiv Clubs freute sich, eine jahrelange Idee in die Tat umzusetzen. Für den 8. September lud der Verein zur „Wörthersee Längsquerung“: 17,5 Kilometer Schwimmen von Velden nach Klagenfurt. Zudem wurde eine Strecke von Pörtschach (9,5 Kilometer) und eine über 4,5 Kilometer in der Ostbucht beworben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.