Musikalischer Nachwuchs überzeugte Jury

Gesangstalent Natàlia Pacheco Guerrero aus Klagenfurt sang unter anderem eine Arie © Musik der Jugend/Wolfgang Alberty

Ihre Auftrittspraxis kam den Musikerinnen des Blockflötentrios "Zauberklang" zugute. Nach dem Sieg beim Landeswettbewerb von "prima la musica" konnten Susanne Gönitzer (11), Kathrin Pegutter (15) und Marie Gruber (12) auch beim Bundeswettbewerb in Innsbruck überzeugen. Sechs Ensembles aus Österreich und Südtirol präsentierten sich in der Altersklasse 2 in der Kammermusik für Blockflöten der Jury. Die drei Reifnitzerinnen hatten für ihren Auftritt ein gemischtes Programm einstudiert. Sie spielten Renaissance- und Barock-Musik, ein zeitgenössisches Stück sowie ein Arrangement des Kriminaltangos. "Zum Kriminaltango haben die drei eine Choreografie einstudiert, bei der sie auch Tanzschritte eingebaut haben", sagt Doris Gruber-Lechner. Maries Mutter ist Lehrerin an der Musikschule Rosental und unterrichtet das Ensemble "Zauberklang". Neben großem Lob von den Jury-Mitgliedern bekamen die Jugendlichen auch einen Sonderpreis, den Bärenreiter-Urtext-Preis in Höhe von 200 Euro, zuerkannt. "Es war eine große Herausforderung, die wir aber ausgezeichnet meistern konnten. Wir lernten viel und es hat uns wirklich weiter gebracht", sagt Marie stolz.

