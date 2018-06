Facebook

Am Donnerstag muss mit Regenschauern gerechnet werden © Jürgen Fuchs

Am Donnerstag werden die Wolken dichter und es sind auch ein paar Regenschauer dabei. Wir liegen am Rand eines Tiefdruckgebietes über dem Balkan. Es steuert vom Nordosten her wieder zunehmend feuchtere Luft ins Land und somit ziehen auch im Tagesverlauf immer mehr und dichtere Wolken heran. Zwischendurch zeigt sich zunächst noch da und dort die Sonne. In der Folge steigt die Bereitschaft zu Regenschauern vom Nordosten her an. "So richtig sommerlich warm ist es auch weiterhin nicht und das herrschende Temperaturniveau ist für Ende Juni doch um einige Grade zu tief", sagt Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen zum Beispiel in Maria Saal sowie in St. Jakob im Rosental in den Nachmittagsstunden nur auf Werte bis knapp über 20 Grad.