Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Täter traten laut Anklage gegen Autos und rissen die Seitenspiegel ab © Pacheiner

Wegen schwerer Sachbeschädigung und anderer Delikte musste sich am Mittwoch ein 37-jähriger Klagenfurter am Landesgericht Klagenfurt verantworten: Laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat er gemeinsam mit einem Komplizen, er wurde bereits 2016 in dieser Sache verurteilt, 48 Autos beschädigt. "Warum haben Sie das gemacht? Was war der Auslöser", fragte Einzelrichter Dietmar Wassertheurer den Angeklagten. "Das frage ich mich selber", so seine Antwort. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung könne er sich gar nicht mehr erinnern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.