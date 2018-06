Facebook

23 Millionen Euro investiert Lilihill in den Neubau am Viktringer Ring in Klagenfurt © Lihilill

Brain@work heißt das geplante Kreativzentrum, das am ehemaligen KTZ-Gelände am Viktringer Ring gerade entsteht. Rund 23 Millionen Euro investiert der gebürtige Unterkärntner Franz Peter Orasch in das Projekt. Der Unternehmer besitzt mit seiner Lilihill-Gruppe eine Reihe von markanten Immobilien in der Klagenfurter Innenstadt wie Salzamt, Moser-Verdino und das ehemalige Woolworth-Gebäude. In der Vorwoche hat er im Klagenfurter Gemeinderat auch grünes Licht für den Kauf der Flughafenanteile (74,9 Prozent) erhalten.

