Hitzige Diskussionen Hallenbad neu: Jetzt wird der Boden zum großen Thema

Zweifel an Bodenbeschaffenheit möglicher Standorte für ein neues Hallenbad. Politik und Stadtwerke beraten über Bürgerrat-Ergebnisse.

Auch im neuen Hallenbad soll es eine - zumindest kleine - Rutsche geben © Markus Traussnig

Nach den hitzigen Diskussionen im Bürgerrat war am Dienstagnachmittag die sogenannte Resonanzgruppe zum Neubau des Klagenfurter Hallenbades am Zug. In dieser Gruppe sind die Stadtsenatsmitglieder, Vertreter der Stadtwerke, Verantwortliche der Stadtplanung und auch Vertreter von Sportvereine versammelt. Die Politikexperten Kathrin Stainer-Hämmerle und Peter Plaikner präsentierten dabei die von den 23 Mitgliedern des Bürgerrates zusammengefassten Ergebnisse ihrer zweitägigen Klausur. Favorisiert werden die zwei möglichen Standorte im Westen der Stadt: ein Grundstück gegenüber von Minimundus und eines direkt neben dem Strandbad.

