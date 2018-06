Facebook

Anna Katharina Kramer bei der Präsentation ihres Textes © KK

"Steht unser geliebtes Klagenfurt wie vor fünfhundert Jahren auch vor dem Ruin, obwohl kein Feuer brennt?“ schreibt die 16-jährige Klagenfurterin Anna Katharina Kramer in ihrem Siegertext „Brennende Köpfe“ (siehe unten). Ihre Antwort darauf ist ein Appell: „Wacht auf!“ „Wir sollten einfach ein bisschen wacher und interessierter sein“, sagt die Schülerin des BG/BRG Mössingerstraße. Mit ihrem Aufsatz, in dem sie Einst und Jetzt in eindrucksvoller Weise verbindet, gewann Anna Katharina Kramer im Rahmen von „Klagenfurt 500“ den Aufsatzwettbewerb der Stadt Klagenfurt. „Ihre Idee, einen Bogen von der Zerstörung der Stadt im Mittelalter bis zum Klagenfurt der Gegenwart zu spannen, hat uns überzeugt. Sie hat das auch optimal gelöst. Auch der Appell am Ende hat beeindruckt“, sagt Heimo Strempfl, Organisator und Leiter des Robert-Musil-Museums. „Der Text zeichnet sich durch eine sehr poetische Sprache aus.“

100 Schüler haben sich Gedanken über „Meine Stadt der Zukunft“ gemacht. Neben der Gesamtsiegerin Anna Katharina Kramer wurden zehn weitere Texte (aus drei Kategorien) gewürdigt. Geschichte fasziniert Kramer schon immer. „Ich bin ein echter Mittelalter-Fan“, sagt die Gymnasiastin. Neben Geschichte mag sie auch Deutsch, Psychologie und Latein. Alle Siegertexte werden jetzt dem Stadtsenat vorgelegt und in der Stadtzeitung veröffentlicht.

