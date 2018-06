Erotikmodel Micaela Schäfer und der Klagenfurter Felix Steiner treten in der RTL-Show unter anderem gegen Promi-Tochter Patricia Blanco an. Gibt es endlich einen Heiratsantrag?

Micaela Schäfer landet bald im "Sommerhaus der Stars" © APA/dpa-Zentralbild/Jens Kalaene

Seit Dezember 2015 ist das Erotikmodel Micaela Schäfer (34) mit dem Klagenfurter Felix Steiner (34) liiert. Jetzt steht für die beiden ein neues Abenteuer bevor. Ab 9. Juli ziehen sie ins "Sommerhaus der Stars". Die dritte Staffel der RTL-Show bringt sechs neue Folgen. In jeder Show kämpfen die Promipaare darum, dem Hauptgewinn von 50.000 Euro ein kleines Stück näher zu kommen. Sie werden dabei rund um die Uhr von Kameras beobachtet.

Dass Schäfer und Steiner mit dabei sein, stand schon länger fest. Ob sich da endlich Schäfers lange gehegter Traum vom Heiratsantrag erfüllt? Laut RTL ist sie Deutschlands bekanntestes Nackt-Model. Des Weiteren ist sie Nackt-DJane und selbsternannte "Nacktschnecke". Bekannt wurde Schäfer 2006 in der ersten Staffel "Germany's next Topmodel". Anschließend hat sie in zahlreichen Reality-TV-Formaten mitgewirkt. Den Unternehmer und Redakteur Steiner lernte sie bei einem Fotoshooting in Kärnten kennen."Ich freue mich auf die Herausforderung. Drückt mir die Daumen", schreibt Schäfer auf Instagram.

Auch Kultauswanderer(48) zieht mit seiner Ehefrau(40) in die Promi-WG in Portugal ein. Jetzt hat RTL auch die restlichen Paare präsentiert:

Promi-Tochter Patricia Blanco (46) und ihr neuer Partner Unternehmer Nico Gollnick (28).

Ex-Rotlicht-König Bert Wollersheim (67) und seine neue Liebe Bobby Anne Baker (48).

RTL-Bauer Uwe Abel (48) und seine Gattin aus "Bauer sucht Frau" Iris Abel (50).

Society-Lady und Ex des Schweizer Botschafters Shawne Fielding (48) mit ihrem Lebensgefährten Ex-Eishockey-Profi Patrick Schöpf (49).

Der kölsche TV-Kultstar Frank Fussbroich (50) und seine Ehefrau Elke Fussbroich (51).

"Love Island" Liebespaar Stephanie Schmitz (24) und ihr Verlobter Julian Evangelos (25).