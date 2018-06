Klagenfurter Polizei schnappte per europäischen Haftbefehl gesuchten Slowenen bei Lokaleinbruch. Der 29-Jährige hat nicht das erste Mal in Kärnten zugeschlagen.

© Rainer Fuhrmann - Fotolia

In der Nacht auf Dienstag wurde in Klagenfurt ein Passant durch Lärm auf einen Einbrecher aufmerksam. Gegen 3 Uhr beobachtete er einen Mann wie dieser mit Gewalt die Eingangstüre in ein Lokal in der Klagenfurter Innenstadt aufbrach. Sofort alarmierte der Zeuge die Polizei. Wenige Minuten später trafen mehrere Polizeistreifen am Tatort ein und konnten einen 29-jährigen Mann, slowenischer Staatsbürger, im Lokal auf frischer Tat festnehmen.