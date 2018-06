Millionen-Investition Gebrüder Weiss baut in Kärnten groß aus

Facebook

Gebrüder Weiss in Maria Saal © Kleine Zeitung/Helmuth Weichselbraun

Mit einem Spatenstich hat Gebrüder Weiss die Bauarbeiten für die Erweiterung des Standortes in Maria Saal eingeleitet. Auf einer Fläche von mehr als 9000 Quadratmetern entstehen in den kommenden Monaten zwei zusätzliche Logistikhallen,eine neue Bürofläche, sowie eine befestigte Verkehrsfläche. Die Erweiterung war notwendig geworden, da die bestehenden Kapazitäten dank guter Auftragslage ausgeschöpft sind. „Mit dem Ausbau unserer Standortes stellen wir entscheidende Weichen für die Zukunftsfähigkeit von Gebrüder Weiss in Kärnten und bekennen uns gleichzeitig zum regionalen Wirtschaftsraum“, so Markus Ebner, Niederlassungsleiter von Gebrüder Weiss Maria Saal. Das Unternehmen investiert 4,1 Millionen Euro in den Standortausbau. Er soll Ende des Jahres abgeschlossen sein.



Die Erweiterung ist bereits die vierte Ausbaustufe am Standort Maria Saal und der zweitgrößte Ausbau in der 26-jährigen Geschichte von Gebrüder Weiss in Kärnten. Seit 1992 ist das Logistikunternehmen in Kärnten tätig. Das Logistikportfolio reicht von Landtransporten über Luft- und Seefracht bis hin zu individuellen Logistiklösungen. Im vergangenen Jahr wickelte Gebrüder Weiss Maria Saal mehr als 320.000 Sendungen von und nach Kärnten ab. Tendenz steigend. Eine Zunahme ist speziell im Bereich der Privatkundenzustellung spürbar, bei der Gebrüder Weiss laut eigener Auskunft österreichweit Marktführer ist.



Aktuell beschäftigt das Logistikunternehmen in Kärnten 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 150 Transportfahrzeuge sind täglich im Einsatz. Im Zuge der Erweiterung sollen auch neue Arbeitsplätze in den Bereichen Disposition, Lager, Umschlag sowie Transport entstehen.

