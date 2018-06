Zwei Frauen gerieten am Freitagabend bei einem Festival in Pörtschach aneinander. Eine 36-Jährige wurde dabei verletzt und musste von der Rettung ins Klinikum gebracht werden.

Eine Betroffene wurde verletzt © hb-photography - Fotolia

Bei einem Festival in Pörtschach kam es am Freitag kurz vor 23 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen im Alter von 30 und 36 Jahren. Die 36-jährige Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht wurde.