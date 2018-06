Facebook

Am Sonntag sollte man nur mit einer Jacke und dem Regenschirm das Haus verlassen © (c) famveldman - Fotolia (Family Veldman)

Vom Norden erreichen uns am Sonntag nun wieder etwas feuchtere Luftmassen. Deshalb sind die Wolken tagsüber auch immer wieder dichter und die Sonne zeigt sich nur zwischendurch und besonders nach Süden hin zeitweise etwas länger. Das Risiko für Regenschauer ist zwar gering, trotzdem sind besonders am Nachmittag und am Abend ganz vereinzelte Regenschauer durchaus möglich. "Es ist auch am Sonntag doch merklich zu kühl für die Jahreszeit und Badewetter ist somit wirklich kein Thema", sagt Meteorologe Reinhard Prugger.