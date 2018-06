Facebook

Natascha und Alexander Steinacher in ihrem Lokal Jean Luka in der Osterwitzgasse ©

Baby Jean Luka gab dem ersten eigenen Lokal von Natascha und Alexander Steinacher den Namen. Der ehemalige Mitarbeiter des Annabichler Gasthofes Krall und seine Frau hatten sich gleich in die Räume der ehemaligen Tapas-Bar in der Osterwitzgasse in der Landeshauptstadt Klagenfurt verschaut, als sie frei wurde. "Wir wollten uns schon seit Längerem selbstständig machen und haben nur auf diesen Platz gewartet", sagt der gebürtige Gurktaler, der mit seiner Familie in Maria Rain wohnt. Das gastronomische Eck in der Osterwitzgasse ist mittlerweile um eine Facette reicher.

Warmes Essen gibt es durchgehend während der Öffnungszeiten. Richtig schön bissfest ist die Spinat-Feta-Quiche mit Blattsalat und Dip um 9,80 Euro. Beim Brot für die Baguettes handelt es sich um Spezialanfertigungen. Die geschmackliche Reise ans französische Meer als Variante "Nizza" mit Thunfisch kostet 5,90 Euro, ein Gourmet-Ausflug zum Baguette "Versailles" mit Beinschinken Tomaten, Käse, Speck, Zwiebel und Spiegelei ist um 7,50 Euro zu haben. Preislich mit 7,50 Euro gleich ist das Baguette Avignon mit Schinken, Salami, Champignons, Tomate und Käse. Die Käseplatte mit Salzbutter und Baguette kommt auf 12,50 Euro und jene mit Schinken und Speck auf 14,90 Euro.

Neben Gerichten aus der französischen Küche bietet das Jean Luka auch Burger mit Pommes ab 9,50 Euro sowie Spezialitäten vom Balkan. Cevapcici mit Pommes oder Bauernsalat und Brot sind um 8,90 Euro zu haben. Die Pljeskavica im Fladenbrot kostet 4,90 Euro. Um zwei Euro mehr die mit Schinken und Käse gefüllte Version, wobei man auch Kombinationen mit Bauernsalat oder Pommes wählen kann. Für Anlässe wie Geburtstagsfeiern kann das Lokal angemietet werden.

Bistro Café Jean Luka Adresse. Osterwitzgasse 5,

Klagenfurt

Telefon. (0 66 4) 92 39 640

Öffnungszeiten. Sonn- und feiertags Ruhetag. Montag bis Donnerstag (16 bis 23 Uhr), Freitag und Samstag (11 bis 24 Uhr). Warme Küche durchgehend zu den Öffnungszeiten.

