Kleine Zeitung +

Ö3-Popzirkus Von Matakustix bis Revolverheld: Das ist Tag 2 beim Popzirkus

Es geht weiter! Auch am zweiten Tag finden sich zahlreiche Fans in der Freiluftarena am Ufer des Wörthersees in Pörtschach ein. Für Stimmung sorgen Joris, Revolverheld und Co.