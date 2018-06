Die Arena in Pörtschach rockten am Samstag Kompass Nord, Matakustix, Joris und SDP. Für einen grandiosen Abschluss des Abends sorgte die deutsche Band Revolverheld.

Revolverheld heizte den Zuschauern kräftig ein © Primus

Auch am zweiten Tag empfing Pörtschach die Konzertbesucher mit schönem Wetter. In der Popzirkus-Manege fanden sich schon am frühen Nachmittag viele Musikfans ein, die erwartungsvoll auf die Eröffnung warteten. "Ich war am Freitag schon hier und total begeistert. Ich freue mich heute besonders auf Revolverheld und SDP", sagt Jasmin Stadler, die extra aus Graz angereist ist. "Die Location ist einfach traumhaft, eine Bühne mit Blick auf den Wörthersee erlebt man nicht alle Tage", erzählt Kathrin Pototschnig aus Völkermarkt.